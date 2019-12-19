В Швеции выпустили свитеры, определяющие праздничное настроение

Шведская сеть магазинов 7-Eleven создала для своих сотрудников кофты, которые определяют новогоднее настроение. Так, в одежду встроили систему определения цен на рождественскую выпечку. Известно, что в праздничный период стоимость традиционных шафрановых булочек луссекатт будет устанавливаться для каждого покупателя отдельно, в зависимости от его настроения.

Для этого в свитера встроены специальные датчики, которые определяют среднее праздничное настроение на основе таких показателей, как посты в социальных сетях, прогнозы погоды и загруженность дорог. Также с помощью LED-огоньков рождественская форма сотрудников 7-Eleven будет уведомлять покупателей о наличии скидок. Когда уровень счастья опускается, свитер светится огоньками и предлагает покупателям скидку, чтобы улучшить настроение.





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