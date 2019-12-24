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Kazka выпустили интимный клип на новую песню

Над видео работал режиссер Алан Бадоев

24 декабря 2019, 23:40
Автор:

• Ростопира Наталья

Известный украинский бенд Kazka презентовал клип на новую песню под названием "Палала". Известно, что трек станет частью предстоящего альбома Nirvana. Стоит отметить, что над созданием видеоклипа работал популярный украинский клипмейкер, 38-летний Алан Бадоев. Клип опубликовали на официальном YouTube-канале музыкантов. За сутки видео набрало более 121 тыс. просмотров и почти 5 тыс. пользователей сети оценили его лайком.

"Это наша самая откровенная видеоработа. Это мое самое откровенное признание. Мой поиск себя, своей привлекательности, своей красоты! Мы понимали, что видео может вызывать неоднозначную реакцию, но "Палала" – о страсти, поэтому другой видеоработы мы себе и не представляли", – поделилась фронтвумен группы, Саша Зарицкая.

Бадоев отмечает, что в этом видео четко прослеживаются такие темы, как: бодипозитив, расовое равенство, а также свобода выбора партнера. то история первых чувств, где они только начинают открываться вместе со страстью. Каждый из нас впервые чувствовал на себе первую любовь, и абсолютно неважно, как и к кому она приходит", – рассказал Бадоев.

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Источник: https://youtu.be/3H5o-_0iDTE
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