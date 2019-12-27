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Дизайнер создал шрифт, вдохновившись украинской музыкой

Шрифт находится в открытом доступе в интернете

27 декабря 2019, 23:55
Автор:

• Ростопира Наталья

Украинский дизайнер Валентин Ткаченко создал шрифт Mak, на разработку которого его вдохновила украинская музыка — объединенные народные мотивы и современное звучание.

Шрифт был создан во время обучения на курсе Visual Communication Professium в школе Project. Mak находится в открытом доступе в интернете и имеет как кириллическую версию, так и латиницу.

“Маk – это новый акцидентный шрифт с украинским характером, вдохновленный современной украинской музыкой, а конкретно Алиной Паш, группами Yuko, Khayat, Onuka и "ДахаБраха". Все они создают невероятную музыку, экспериментируя с этническими мотивами, которые звучат совсем не архаично, а модерново”, – отметил Валентин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что итальянский бренд класса люкс славится довольно эффектной одеждой, которую стоит дополнять не менее оригинальными аксессуарами. Так, на показе коллекции Cruise 2020 дизайнер марки Алессандро Миккеле дополнил ряд образов не новыми желанными сумками, а гитарными кейсами. Продаваться чехлы будут по цене 9188 долларов.


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Источник: https://www.instagram.com/tkachenko.valentyn/?utm_source=ig_embed
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