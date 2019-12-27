Дизайнер создал шрифт, вдохновившись украинской музыкой

Украинский дизайнер Валентин Ткаченко создал шрифт Mak, на разработку которого его вдохновила украинская музыка — объединенные народные мотивы и современное звучание.

Шрифт был создан во время обучения на курсе Visual Communication Professium в школе Project. Mak находится в открытом доступе в интернете и имеет как кириллическую версию, так и латиницу.

“Маk – это новый акцидентный шрифт с украинским характером, вдохновленный современной украинской музыкой, а конкретно Алиной Паш, группами Yuko, Khayat, Onuka и "ДахаБраха". Все они создают невероятную музыку, экспериментируя с этническими мотивами, которые звучат совсем не архаично, а модерново”, – отметил Валентин.

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