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Олег Скрипка и Кристина Соловий представляют видеоклип на совместную песню

Премьера состоится в следующем году, 24 января

сегодня, 18:35
Автор:

• Ростопира Наталья

24 января состоится одна из самых интересных премьер в новом году: двое талантливых украинских артистов - Олег Скрипка и Кристина Соловей представляют совместный видеоклип на песню "Зима", что впоследствии войдет в сольный альбом Олега Скрипки.

В этот день поклонники увидят и услышат звездный тандем в особом месте - Киевском планетарии, где их будет ждать невероятное шоу на самом куполе страны.

"Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и сторонникам еще один волшебный вечер. По сей день мы готовим специальную программу: вас ждет яркое шоу, праздничная атмосфера и приятные сюрпризы", - отметил Олег Скрипка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поп-певица MamaRika оригинально поздравила супруга с днем рождения. Известно, что украинская исполнительница MamaRika вот уже 4 года, как счастлива в отношениях с известным комиком Сергеем Середой. Однако официальный брак певица и телеведущий зарегистрировали только весной этого года.


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Источник: https://marieclaire.ua/lifestyle/oleg-skripka-ta-hristina-solovij-prezentuyut-videoklip-na-chuttyevu-pisnyu-zima/
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