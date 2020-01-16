Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Известно, что в 2020 году участники ежегодного конкурса эстрадной песни Евровидение выступят в Нидерландах. Известно, что первый полуфинал состоится 12 мая, 14 мая – второй, а уже 16 мая определится победитель. Стоит отметить, что еще не все страны определились с участниками международного конкурса. Однако у букмекеров уже сложилось свое видение относительно лидеров среди певцов.

Первые прогнозы уже появились на официальном сайте песенного конкурса. Так, по мнению букмекеров первое место займет РФ, которая пока еще не назвала имя исполнителя, представляющего страну на конкурсе. Напомним, в прошлом году на Евровидение от России во второй раз отправился Сергей Лазарев, который занял третье место.

А вот, Украина оказалась на девятом месте в опубликованном рейтинге. Отметим, имя представителя Украины станет известно в финале Нацотбора, который пройдет 22 февраля.

К слову, имена всех участников пока неизвестны, однако с представителями уже определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ.

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