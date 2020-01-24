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Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение 2020

Певица выступит в первом полуфинале

24 января 2020, 21:44
Автор:

• Ростопира Наталья

24-летняя исполнительница Jerry Heil поделилась со своими подписчиками на странице в Instagram названием композиции, с которой она выступит на Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 2020. Украинская певица и автор песен отметила, что ее песня будет посвящена веганству.

"Представляете? 2020-й объявлен годом вегана! Вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек #VEGAN для выступления на Евровидении", – написала Jerry Heil в соцсети.

В сети также появился отрывок из того самого трэка, однако полного лирик-видео, по словам девушки, еще нет. Яна Шемаева (настоящее имя артистки) также поделилась, что не сразу приняла решение об участии в Нацотборе. По ее словам, борьба за право представлять Украину на песенном конкурсе стало решительным шагом к ее карьере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билли Айлиш представила клип на песню everything i wanted.


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Источник: https://www.instagram.com/thejerryheil/?utm_source=ig_embed
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