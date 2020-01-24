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Билли Айлиш представила клип на песню everything i wanted

Артистка посвятила клип своему старшему брату

24 января 2020, 16:17
Автор:

• Ростопира Наталья

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш представила новую видеоработу на свою композицию под названием everything i wanted. Примечательно, что в качестве режиссера клипа выступила сама певица. 

Известно, что Айлиш посвятила видео своему старшему брату, 22-летнему музыканту Финнеасу О’Коннеллу. Так, в начале клипа присутствуют титры с надписью: "Финнеас – мой брат и лучший друг. Несмотря ни на что, мы всегда будем единственной поддержкой и опорой друг другу". К слову, в трэке Билли рассказывает о кошмаре, который привиделся ей во время сна: певица увидела, будто покончила с собой, и брат был единственным человеком, который переживал по-поводу случившегося.

"Мой брат и я написали эту песню друг о друге, и я хотела создать изображение, которое подчеркивает, что, несмотря ни на что, мы всегда будем вместе", – отметила артистка. Напомним, Айлиш выпустила песню everything i wanted еще в ноябре прошлого года. Именно этот сингл стал первым новым материалом певицы с момента выхода ее дебютного альбома WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCiGm_E4ZwYSHV3bcW1pnSeQ
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