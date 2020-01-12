Рэперша alyona alyona впервые показала своих родителей

Известная 28-летняя музыкантша, чей флоу полюбился не только украинцам, но и слушателям со всего мира, alyona alyona порадовала своих поклонников новым снимком. Так, на своем официальном Instagram-аккаунте рэперша опубликовала семейную фотографию, на которой запечатлена она вместе со своими папой и мамой.

Украинская исполнительница предстала перед камерой в черном свитшоте и с двумя забавными хвостиками, в тот момент, как папа артистки нарядился в синюю кофту в полоску, а мама в красную кофточку, накинув на голову платок лилового цвета. Известно, что селфи сделано еще на Рождественские праздники, которые Алена провела дома у своих родителей, в Кировоградской области.

В свою очередь, интернет-пользователи оставили немало комплиментов семье: "Замечательная семья", "Мама - невероятная красотка", "Какие вы все хорошенькие", "Прелестная семья, счастья вам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эшли Грэм рассказала своим поклонникам в соцсети, как занимается спортом на девятом месяце беременности.

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