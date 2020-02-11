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«Я тебе не бейби»: певица Jerry Heil представила новый хит

Певица написала трек всего за несколько дней

сегодня, 17:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Я тебе не бейби»: певица Jerry Heil представила новый хит

24-летняя украинская певица и популярная видеоблогерка Jerry Heil порадовала своих фанатов новой песней, которая станет саундтреком к новому сезону реалити-шоу "Від пацанки до панянки". Видео опубликовано на YouTube-канале звезды и собрало за сутки более 145 тыс. просмотров.

Артистка выпустила композицию "#НЕБЕЙБІ", где рассказывает о буллинге и о том, как важно не поддаваться на провокации, а находить силы, чтобы двигаться вперед. Jerry Heil призналась, что с радостью приняла предложением написать саундтрек к популярному шоу, потому что эта тема ей была близка. Певица отметила, что в тот момент отдыхала с семьей на море, но вдохновение написать трек на такую тему, пришло к ней сразу, поэтому она принялась за работу в тот же вечер.

Украинская звезда говорит, что ее песня должна мотивировать девушек на новые свершения, цели и саморазвитие. Не нужно зацикливаться на сплетнях, унижениях и упреках со стороны окружающих, важно найти силы, чтобы противостоять этому.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Jerry Heil представила песню для Нацотбора на "Евровидение 2020".


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