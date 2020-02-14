Больше страсти: Настя Каменских выпустила новый горячий клип

Известная украинская артистка Настя Каменских порадовала фанатов новым горячим клипом на песню "Lollipop". Видеоработа опубликована на официальном YouTube-канале звезды и собрала за несколько часов более 200 тысяч просмотров.

Известно, что певица последнее время проводит в Мексике, о чем говорят ее многочисленные фотографии в Instagram. Недавно Каменских представила клип на композицию "Miami", которую записала совместно с кубинским и доминиканским артистами. И на этом звезда не останавливается, а продолжает активно завоевывать латиноамериканский рынок.

Сегодня, в День святого Валентина, Каменских порадовала поклонником очередным горячим клипом на песню "Lollipop", записанную с латиноамериканским исполнителем Juan Magan. Настя подчеркнула, что эта композиция посвящается всем влюбленным, ведь она рассказывает о страстной любви через расстояние.

В новой работе NK появилась в сексуальном кожаном платье, костюме с неоновыми вставками и в черном платье из перьев.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Настя Каменских продемонстрировала обнаженное тело на отдыхе.

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