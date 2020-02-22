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Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2020

Победитель Нацотбора Евровидения-2020 определялся суммой голосов судей и телезрителей

22 февраля 2020, 22:59
Автор:

• Мария Чиренко

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2020

Сегодня, 22 февраля, в Киеве прошел финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020, который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды).

Церемонию вел шоумен Сергей Притула. Судьями были генеральный директор "Хит-FМ" Виталий Дроздов, певец Андрей Данилко и певица Тина Кароль.

Победитель определялся суммой голосов судей и телезрителей. В обеих голосованиях победу одержала группа Go_A.

Оценки зрителей и судей распределились примерно одинаково.

Оценки судей:

Go_A - 6 баллов

Krut - 5 баллов

Khayat - 4 балла

David Axelrod - 3 балла

Tvorchi - 2 балла

Jerry Heil - 1 балл

Оценки зрителей:

Go_A - 6 баллов

Khayat - 5 баллов

Krut - 4 балла

Tvorchi - 3 балла

David Axelrod - 2 балла

Jerry Heil - 1 балл

Выступление победителя Нацотбора на Евровидение-2020 группы Go_A.



Как сообщал сайт "Комментарии", согласно первым прогнозам букмекеров, победу на конкурсе одержит Россия, которую второй раз будет представлять певец Сергей Лазарев. Украина оказалась на девятом месте в опубликованном рейтинге, хотя победитель Нацотбора в Украине определился только сегодня.

Известно, что в 2020 году конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, 14 мая – второй, а уже 16 мая пройдет финал конкурса.


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