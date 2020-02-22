Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2020

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Сегодня, 22 февраля, в Киеве прошел финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020, который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды).
Церемонию вел шоумен Сергей Притула. Судьями были генеральный директор "Хит-FМ" Виталий Дроздов, певец Андрей Данилко и певица Тина Кароль.
Победитель определялся суммой голосов судей и телезрителей. В обеих голосованиях победу одержала группа Go_A.
Оценки зрителей и судей распределились примерно одинаково.
Оценки судей:
Go_A - 6 баллов
Krut - 5 баллов
Khayat - 4 балла
David Axelrod - 3 балла
Tvorchi - 2 балла
Jerry Heil - 1 балл
Оценки зрителей:
Go_A - 6 баллов
Khayat - 5 баллов
Krut - 4 балла
Tvorchi - 3 балла
David Axelrod - 2 балла
Jerry Heil - 1 балл
Выступление победителя Нацотбора на Евровидение-2020 группы Go_A.
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