На Евровидении 2020 Россию представит группа Little Big

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8886.85
ETH/USD
232.22
LTC/USD
61.65
USD/UAH
24.94
EUR/UAH
27.71
RUB/UAH
0.37
Российский
телеканал "Первый" остановил свой выбор исполнителей для выдвижения на
Евровидение 2020 на специфической группе Little Big, которая
вызывает самые разные эмоции у слушателей и зрителей, но при этом создает
вирусные треки. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения.
Песню от
России для конкурса должны выбрать уже совсем скоро, ведь срок подачи заявок
заканчивается в понедельник, 9 марта.
Группу
основал Илья Прусикин в 2013 году в Санкт-Петербурге. В коллективе также
состоят Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Идейный вдохновитель
Прусикин после победы рассказал, что в группе сначала обрадовались, а затем
испугались события такого масштаба. Но при этом Little Big пообещали веселую песню и заявили: "вы
будете удивлены".
Клип на
один из самых популярных треков группы Skibidi всего за неделю на видеоплатформе YouTube набрал
более 23 млн просмотров. Сегодня, спустя почти полтора года после выхода, у
видеоролика более 360 млн просмотров.
Как сообщал
портал "Комментарии", Jerry Heil представила песню для Нацотбора на
Евровидение 2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости