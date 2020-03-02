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На Евровидении 2020 Россию представит группа Little Big

Несмотря на большое количество популярных песен, «та самая» для конкурса еще не выбрана.

сегодня, 23:14
Автор:

• Антон Варанов

На Евровидении 2020 Россию представит группа Little Big

Российский телеканал "Первый" остановил свой выбор исполнителей для выдвижения на Евровидение 2020 на специфической группе Little Big, которая вызывает самые разные эмоции у слушателей и зрителей, но при этом создает вирусные треки. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения.

Песню от России для конкурса должны выбрать уже совсем скоро, ведь срок подачи заявок заканчивается в понедельник, 9 марта.

Группу основал Илья Прусикин в 2013 году в Санкт-Петербурге. В коллективе также состоят Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Идейный вдохновитель Прусикин после победы рассказал, что в группе сначала обрадовались, а затем испугались события такого масштаба. Но при этом Little Big пообещали веселую песню и заявили: "вы будете удивлены".

Клип на один из самых популярных треков группы Skibidi всего за неделю на видеоплатформе YouTube набрал более 23 млн просмотров. Сегодня, спустя почти полтора года после выхода, у видеоролика более 360 млн просмотров.

Как сообщал портал "Комментарии", Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение 2020.


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Источник: https://eurovision.tv/story/russia-sends-punk-pop-rave-band-little-big-to-rotterdam
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