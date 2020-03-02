На Евровидении 2020 Россию представит группа Little Big

Российский телеканал "Первый" остановил свой выбор исполнителей для выдвижения на Евровидение 2020 на специфической группе Little Big, которая вызывает самые разные эмоции у слушателей и зрителей, но при этом создает вирусные треки. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения.

Песню от России для конкурса должны выбрать уже совсем скоро, ведь срок подачи заявок заканчивается в понедельник, 9 марта.

Группу основал Илья Прусикин в 2013 году в Санкт-Петербурге. В коллективе также состоят Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Идейный вдохновитель Прусикин после победы рассказал, что в группе сначала обрадовались, а затем испугались события такого масштаба. Но при этом Little Big пообещали веселую песню и заявили: "вы будете удивлены".

Клип на один из самых популярных треков группы Skibidi всего за неделю на видеоплатформе YouTube набрал более 23 млн просмотров. Сегодня, спустя почти полтора года после выхода, у видеоролика более 360 млн просмотров.

Как сообщал портал "Комментарии", Jerry Heil представила песню для Нацотбора на Евровидение 2020.

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