«Время и Стекло» презентовали новый клип, намекнув на распад группы

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украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на трогательную песню "Навсегда/Никогда".
Видео появилось на официальном YouTube-канале группы и за два часа собрало
более 65 тысяч просмотров.
Новый
клип отличается от других работ коллектива, в нем главный акцент был сделан на
эмоциях, искренних чувствах и приятных моментах. Участники "Время и Стекло" и
команда MOZGI собрали в одном видео наибольшие достижения коллектива за 10
лет выступлений на сцене, а также показали смешные закулисные моменты. На лице
участников группы и команды были видны слезы.
Поклонники
в сети предполагают, что группа таким образом объявила о своем распаде. В конце
видео Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) отпускают руки и расходятся в разные стороны, а на экране большими буквами надпись: "Время истекло". Фанаты
расстроены и оставляют комментарии, в которых требуют объяснений: "В каком
смысле истекло?", "Неужели Надежда Дорофеева уйдет в сольную курьеру?", "Это
что финальная песня дуэта".
Участники коллектива, а также продюсер группы Потап держат интригу и пока никак не комментируют эту информацию.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что "Время и Стекло" презентовали дерзкий клип на песню"Лох".
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