Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка «Время и Стекло» презентовали новый клип, намекнув на распад группы
НОВОСТИ Все новости

«Время и Стекло» презентовали новый клип, намекнув на распад группы

Группа «Время и Стекло» существует уже 10 лет

сегодня, 14:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Время и Стекло» презентовали новый клип, намекнув на распад группы

Популярная украинская группа "Время и Стекло" презентовала клип на трогательную песню "Навсегда/Никогда". Видео появилось на официальном YouTube-канале группы и за два часа собрало более 65 тысяч просмотров.

Новый клип отличается от других работ коллектива, в нем главный акцент был сделан на эмоциях, искренних чувствах и приятных моментах. Участники "Время и Стекло" и команда MOZGI собрали в одном видео наибольшие достижения коллектива за 10 лет выступлений на сцене, а также показали смешные закулисные моменты. На лице участников группы и команды были видны слезы.

Поклонники в сети предполагают, что группа таким образом объявила о своем распаде. В конце видео Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) отпускают руки и расходятся в разные стороны, а на экране большими буквами надпись: "Время истекло". Фанаты расстроены и оставляют комментарии, в которых требуют объяснений: "В каком смысле истекло?", "Неужели Надежда Дорофеева уйдет в сольную курьеру?", "Это что финальная песня дуэта".

Участники коллектива, а также продюсер группы Потап держат интригу и пока никак не комментируют эту информацию.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Время и Стекло" презентовали дерзкий клип на песню"Лох". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...