Группа «Время и Стекло» распалась: артисты сделали заявление

Сегодня, 11 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" официально объявила о своем распаде. Участники коллектива рассказали, почему приняли такое решение и чем будут заниматься дальше. Об этом сообщается в видеообращении, которое появилось на YouTube-канале группы под названием "Наше время истекло".

Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) объяснили, что клип, который они презентовали 10 марта, был последним для их группы. Поклонники подозревали о распаде, так как клип "Навсегда /Никогда" очень отличался от их предыдущих работ артистов и намекал на то, что группа прекращает свое существование.

Участники коллектива признались, что пришло время двигаться дальше и развиваться по отдельности, потому что за 10 лет в группе они сделали максимально все. Надя и Позитив поблагодарили своих поклонников за любовь и поддержку и анонсировали масштабный завершающий тур. Ближайшие полгода "Время и Стекло" будет готовиться к последнему концерту, который состоится в Киеве 11 сентября. Артисты обещают удивить поклонников невероятным шоу.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что группа "Время и Стекло" выпустила новый клип, в котором собраны самые большие достижения группы, вырезки из концертов и смешные закулисные моменты.

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