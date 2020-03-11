Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Группа «Время и Стекло» распалась: артисты сделали заявление
НОВОСТИ Все новости

Группа «Время и Стекло» распалась: артисты сделали заявление

Группа готовится к масштабному завершающему туру

сегодня, 11:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Группа «Время и Стекло» распалась: артисты сделали заявление

Сегодня, 11 марта, популярная украинская группа "Время и Стекло" официально объявила о своем распаде. Участники коллектива рассказали, почему приняли такое решение и чем будут заниматься дальше. Об этом сообщается в видеообращении, которое появилось на YouTube-канале группы под названием "Наше время истекло".

Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) объяснили, что клип, который они презентовали 10 марта, был последним для их группы. Поклонники подозревали о распаде, так как клип "Навсегда /Никогда" очень отличался от их предыдущих работ артистов и намекал на то, что группа прекращает свое существование.

Участники коллектива признались, что пришло время двигаться дальше и развиваться по отдельности, потому что за 10 лет в группе они сделали максимально все. Надя и Позитив поблагодарили своих поклонников за любовь и поддержку и анонсировали масштабный завершающий тур. Ближайшие полгода "Время и Стекло" будет готовиться к последнему концерту, который состоится в Киеве 11 сентября. Артисты обещают удивить поклонников невероятным шоу.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что группа "Время и Стекло" выпустила новый клип, в котором собраны самые большие достижения группы, вырезки из концертов и смешные закулисные моменты. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...