Человек и насекомое: в честь Леди Гаги назвали жука

Американские ученые назвали новый вид жуков в честь голливудской звезды Леди Гаги. Ранее неизвестные цикады войдут в историю науки под именем Kaikaia gaga. Об этом сообщил аспирант Илинойского университета Брендан Моррис, который и открыл новый вид насекомых.

В честь кого-то называют новые планеты и звезды, а вот Леди Гага удостоилась получить собственного жука. Поблагодарить за это голливудская суперстар должна аспиранта Брендана Морриса. Американский ученый щепетильно изучал новый вид цикад, который ему удалось открыть. В какой-то момент молодого исследователя осенило - насекомое ему кого-то напоминает.

"Если и нужно назвать насекомое в честь Леди Гаги, то не иначе как горбатку. Именно она имеет странное чувство стиля и необычные рога. Эти рога не похожи ни на что, что вы видели раньше", - заявил ученый.

Брендан Моррис без ума от цикадовых горбаток. Поэтому не доверил подбирать название новому виду никому. Сделал это лично. Так жуки и получили имя - Kaikaia gaga. Однако, утверждает ученый, столь необычное название придумал не только, чтобы потешить самолюбие эпатажной Леди Гаги. Таким образом он хочет, чтобы о горбатках узнали как можно больше людей. Ведь никто не обращает на этих насекомых внимания, жалуется Моррис, тогда как они являются очень важной частью экосистемы леса.

Кстати, Леди Гага не единственная из знаменитостей, кто поделился именем с каким-либо существом. Например, в прошлом месяце название рок-группы Metallica досталось новому виду ракообразных. А в 2018-м ученые назвали жука именем коллеги Леди Гаги по звездному цеху - Леонардо ди Каприо.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Леди Гага крутит роман с миллионером.

Фото: CNN

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