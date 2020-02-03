Леди Гага закрутила новый роман с миллионером, – СМИ

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Личная жизнь эпатажной певицы Леди Гаги всегда вызывала интерес, ведь артистке приписывали множество романов. На этот раз папарацци подловили звезду с американским бизнесменом. Об этом сообщает издание Page Six.
Известно, что пара познакомилась в конце прошлого года на благотворительном мероприятии, которое организовал миллионер. Еще тогда он обратил внимание на звездную гостью, и как сообщает инсайдер, с тех пор они начала тайно встречаться. В сеть также попали романтические фотографии пары, где они страстно целуются.
Нового избранника певицы зовут Майкл Полански, и он является генеральным директором компании Parker Group. Мужчина закончил Гарвард и образование аналитика помогло ему заработать миллионы. Инсайдер сообщает, что Майкл достаточно серьезный, решительный и никогда не упускает возможностей.
Напомним, что Леди Гага планирует создать семью и хочет прибегнуть к услуге суррогатного материнства.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало о том, что мама Леди Гаги откровенно рассказала
о психических проблемах дочери.
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