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Леди Гага закрутила новый роман с миллионером, – СМИ

Леди Гага не упускает возможности наладить личную жизнь

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Леди Гага закрутила новый роман с миллионером, – СМИ

Личная жизнь эпатажной певицы Леди Гаги всегда вызывала интерес, ведь артистке приписывали множество романов. На этот раз папарацци подловили звезду с американским бизнесменом. Об этом сообщает издание Page Six.

Известно, что пара познакомилась в конце прошлого года на благотворительном мероприятии, которое организовал миллионер. Еще тогда он обратил внимание на звездную гостью, и как сообщает инсайдер, с тех пор они начала тайно встречаться. В сеть также попали романтические фотографии пары, где они страстно целуются.

Нового избранника певицы зовут Майкл Полански, и он является генеральным директором компании Parker Group. Мужчина закончил Гарвард и образование аналитика помогло ему заработать миллионы. Инсайдер сообщает, что Майкл достаточно серьезный, решительный и никогда не упускает возможностей. 

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Напомним, что Леди Гага планирует создать семью и хочет прибегнуть к услуге суррогатного материнства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мама Леди Гаги откровенно рассказала о психических проблемах дочери.


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Источник: https://pagesix.com/2020/02/02/lady-gagas-new-boyfriend-revealed-as-investor-michael-polansky/
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