Леди Гага впервые станет мамой – СМИ

На днях, популярная италоамериканская исполнительница Леди Гага сделала откровенное признание. Так, 33-летняя певица заявила о том, что уже готова иметь детей, передает таблоид Radar Online. Со слов человека из близкого окружения артистки, она боится оказаться одинокой и никому ненужной в старости. По информации издания, такое переосмысление пришло к Гаге после курьезной ситуации с фанатом, которая произошла на одном из ее выступлений, и привела к неприятным последствиям. Так, у звезды были серйозные проблемы со здоровьем.

Однако эпатажная Леди планирует создать семью с помощью суррогатного материнства или усыновления, отмечает инсайдер.

"После того, как она упала со сцены, ее эмоции просто зашкаливали. Именно тогда она осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, и единственное, что ее угнетает - одиночество. Ведь она поняла, что даже некому оставить свое наследие", – передает Radar Online, ссылаясь на инсайдера.

Отмечается, что Гага вынуждена отказаться от традиционного зачатия, так как ранее она страдала от тяжелого неврологического заболевания. Таким образом, у звезды есть два варианта стать мамой: обратиться к услугам суррогатной матери или усыновить ребенка.

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