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Эми Шумер показала жуткие последствия процедуры ЭКО

Звезда кино ужаснула снимком живота

сегодня, 13:25
Автор:

• Ростопира Наталья

В конце весны прошлого года американская звезда комедийных сериалов Эми Шумер впервые стала мамой. Известно, что 38-летняя актриса  родила своему мужу Крису Фишеру сына. Так, спустя 7 месяцев знаменитые родители решились на пополнение в семье, однако на этот раз голливудская звезда проходит процедуру искусственного оплодотворения.

Об этом сама Шумер поделилась со своими фолловерами в своем официальном Instagram-аккаунте. Стоит отметить, что Эми ужаснула своих поклонников фотографиями, на которых запечатлены неприятные последствия после ЭКО: живот артистки в ужасном состоянии – весь в синяках и шрамах. Со слов теле-дивы, она уже неделю как находится в процессе экстракорпорального оплодотворения.

"Вот уже целых семь дней я чувствую себя подавлено, столько же времени я в ЭКО. Прошу всех, кто прошел через это, поделитесь своим опытом. дайте мне пару советов. Сейчас мы замораживаем мои яйцеклетки и выясняем, что делать, чтобы дать Джину родного брата", – оставила подпись к фото Шумер.

В свою очередь, инстаграм-пользователи поддержали актрису, пожелав в комментариях ей сил выдержать все сложности, которые ей предстоит пережить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нигерии успешно разделили сиамских близнецов.




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Источник: https://www.instagram.com/p/B7HShDfpGky/
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