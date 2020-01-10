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В Нигерии успешно разделили сиамских близнецов

У девочек была общая грудная клетка, часть кишечника выходила за пределы брюшной полости

10 января 2020, 22:45
Автор:

• Ростопира Наталья

В Западной Африке медики впервые провели сложное хирургическое вмешательство по разделению сиамских близнецов. Операция произошла еще в ноябре прошлого года, но больница опубликовала подробности сейчас, потому что они хотели убедиться, что не было никаких осложнений после операции.

По данным больницы, команде из 78 врачей понадобилось около 13 часов, чтобы разлучить близнецов. Чтобы зашить открытые части грудной клетки сестер пластические хирурги использовали искусственно выращенную кожу. Теперь врачам предстоит узнать, смогут ли девочки жить отдельно друг от друга. Как передает издание CNN, пациентами стали полугодовалые Мерси и Годнесс Эде из Нигерии. Стоит отметить, что такая операция является очень дорогостоящей, однако для темнокожих малышек ее провели совершенно бесплатно, так как семья близняшек имеет низкий доход. 

"Мы просто счастливы и гордимся тем, что все члены команды, которые работали над этой операцией, были нигерийцами. Это было сделано в Нигерии, и родителям не нужно было выезжать за пределы страны", - поделился официальный представитель Национальной больницы доктор Тайо Хааструп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые изобрели способ дешево делать еду "из воздуха".


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/08/africa/nigerian-conjoined-twins-separated-intl/index.html
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