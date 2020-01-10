Ученые изобрели способ дешево делать еду "из воздуха"

Группа изобретателей из Финляндии разработали технологию производства протеина "из воздуха". Ученые предполагают, что уже через десять лет их продукция станет главным конкурентом сои. Как передает новостная служба BBC, белок генерируют из почвенных бактерий, которых кормят водородом, который добывают путем расщепления воды с помощью электротока. Разработчики говорят, что в случае использования электричества из солнечных или ветровых станций, еду можно будет "выращивать" с близкими к нулю выбросами в атмосферу. В сообщении говорится, что это открытие решит многочисленные проблемы в мире, связанные с фермерством.

Кроме того, проект уже привлек инвесторов со всего мира, которые в общем внесли 5,5 миллионов евро. Разработчики ожидают, что в зависимости от стоимости электроэнергии они смогут конкурировать в цене с соей до конца десятилетия или даже до 2025 года.

"Белок из воздуха представляет собой безвкусную пудру белого цвета. Поэтому он послужит отличной нейтральной добавкой в различных продуктах. К тому же,это альтернатива пальмовому маслу, который содержится в мороженом, бисквитах, макаронных изделиях, соусах и хлебе", - отметили разработчики.

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