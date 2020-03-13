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Российская группа Little Big выпустила песню «Uno» и клип для «Евровидения-2020»

Little Big обещали удивить всех на "Евровидении", но не факт, что это принесет победу России

сегодня, 00:38
Автор:

• Антон Варанов

Российская группа Little Big выпустила песню «Uno» и клип для «Евровидения-2020»

Вчера, 12 марта, в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" российская группа Little Big представила песню и клип "Uno", с которой будет представлять Российскую Федерацию на европейском музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".


И хотя отрывок песни появился на видеоплатформе YouTube еще в субботу, 7 марта, в социальных сетях группа отрицала связь этого трека с конкурсом "Евровидение".

Группа Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. В состав также вошли Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов. Little Big — это коктейль из панк-поп-рейв музыки и абсурдного текста, а популярность группа получила после выхода песни и клипа Skibidi, который собрал на YouTube более 370 миллионов просмотров.

"Евровидение-2020" пройдет в городе Роттердаме в Нидерландах с 12 по 16 мая. Заявлений об отмене европейского музыкального конкурса пока не было.

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