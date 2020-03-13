Российская группа Little Big выпустила песню «Uno» и клип для «Евровидения-2020»

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Вчера, 12 марта, в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" российская группа Little Big представила песню и клип "Uno", с которой будет представлять Российскую Федерацию на европейском музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
И хотя отрывок песни
появился на видеоплатформе YouTube
еще в субботу, 7 марта, в социальных
сетях группа отрицала связь этого трека с конкурсом "Евровидение".
Группа Little Big основана в 2013
году в Санкт-Петербурге Ильей Прусикиным. В состав также вошли Софья Таюрская,
Сергей Макаров и Антон Лиссов. Little
Big —
это коктейль из панк-поп-рейв музыки и абсурдного текста, а популярность группа
получила после выхода песни и клипа Skibidi,
который собрал на YouTube более 370 миллионов просмотров.
"Евровидение-2020"
пройдет в городе Роттердаме в Нидерландах с 12 по 16 мая. Заявлений об отмене
европейского музыкального конкурса пока не было.
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