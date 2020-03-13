Pornhub дал бесплатный премиум-доступ итальянцам на время карантина из-за коронавируса

Порносайт Pornhub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-сервису до 3 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом компания решила поддержать итальянцев, находящихся в изоляции из-за коронавирусной инфекции.

"Forza Italia, мы любим тебя! PornHub решил пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub за март, чтобы помочь Италии во время вспышки", - гласит объявление на сайте.

В компании заявили, что бесплатный доступ к PornHub Premium должен помочь итальянцам в течение карантинных недель дома. Добавим, что Италия заняла 7 место в топ-20 стран Pornhub по количеству трафика в 2019 году. Также сообщается, что примеру Pornhub последовал еще один порноресурс – xHamster. Приток аудитории на последнем составил уже +22%.

Напомним, правительство Италии пошло на беспрецедентный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Помимо таких мер по предотвращению заражения как карантин и ограничение перемещения граждан, кабмин изменил сумму, которую выделят из бюджета страны на поддержку итальянских граждан и компаний, пострадавших от новой разновидности вируса.

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