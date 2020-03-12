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В США порноактриса подалась в политику

Звезда БДСМ-порно решила возглавить Либертарианскую партию в США

сегодня, 04:00
Автор:

• Таисия Ерохина

В США порноактриса подалась в политику

В США порноактриса и доминатрикс Чейз Ткач, известная под псевдонимом Молли Смэш, решила податься в политику. Об этом пишет Daily Star.

Издание пишет, что с 18 лет девушка начала сниматься в порнофильмах. Сейчас изучает политологию в колледже в Брокпорте, Нью-Йорк. По ее словам, работа в секс-индустрию помогает ей избавиться от постоянного беспокойства.

Сообщается, что теперь 24-летняя девушка собирается стать председателем Либертарианской партии в Нью-Йорке. Данная политсила хочет легализовать секс-работу и все виды наркотиков, а также изменить законодательство касательно оружия.

"Мы открыто поддерживаем права секс-работников - полную декриминализацию секс-работы. Мы выступаем за вторую поправку (право на ношение оружия), за личную ответственность, и мы верим в отмену подоходного налога, чтобы трудолюбивые американцы получали 100% от своих зарплатных чеков. Мы также выступаем за декриминализацию всех наркотиков", - заявила девушка.

Студентка очень переживала, что ее альтернативный образ жизни поначалу помешает ее политическим амбициям, поскольку она является секс-работницей, а ЛГБТ не является нормой, когда баллотируются на должность. Однако говорит, что "быть честным" оказалось "правильным поступком".

Ранее "Комментарии" писали, что 23-летняя дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой.


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Источник: https://www.dailystar.co.uk/love-sex/new-york-libertarian-candidate-dominatrix-21664776
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