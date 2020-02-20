23-летняя дочь Стивена Спилберга решила стать порнозвездой

Младшая приемная дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла решила стать финансово независимой и объявила, что уходит работать в порноиндустрию. Об этом сообщает издание The Sun.

23-летняя девушка заявила, что не видит в своем решении ничего постыдного и не считает съемки в порнофильмах "падением на дно". Микаэла призналась, что хочет стать финансово независимой, потому что дело, которым она занимается сейчас, не приносит ей ни удовольствия, ни хорошего заработка.

Дочь режиссера рассказала, что будет сниматься в порнофильмах в жанре соло, а все остальные предложения будет отклонять, чтобы не навредить своим любовным отношениям с 47-летним Чаком Пэнкоу.

Девушка уже объявила о своем решении родителям, и отметила, что они не были расстроены.

Напомним, что знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг вместе с женой Кейт воспитывает четверых биологических детей и троих приемных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 42-летняя американская актриса ушла из кинокомпании Disney в порноиндустрию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!