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Главная Новости Мир Италия "Невероятная цифра": Италия втрое увеличила сумму помощи пострадавшим от коронавируса
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"Невероятная цифра": Италия втрое увеличила сумму помощи пострадавшим от коронавируса

Правительство Италии финансово поддержит граждан и компании, которые пострадали от коронавируса

сегодня, 12:25
Автор:

• Сергей Медведев

"Невероятная цифра": Италия втрое увеличила сумму помощи пострадавшим от коронавируса

Правительство Италии пошло на беспрецедентный шаг в борьбе с распространением коронавируса. Помимо таких мер по предотвращению заражения как карантин и ограничение перемещения граждан, кабмин изменил сумму, которую выделят из бюджета страны на поддержку итальянских граждан и компаний, пострадавших от новой разновидности вируса.

Так, если изначально речь шла о выделении 7,5 млрд евро, то сейчас премьер-министр Италии Джузеппе Конти сделал новое громкое заявление. Он объявил, что его кабмин выделил 25 млрд евро. Впрочем, деньги будут потрачены не сразу, однако будут задействованы в различных правительственных программах поддержки. 

"Мы выделили невероятную цифру - 25 млрд, которые не будут использованы все сразу, но понадобятся для преодоления трудностей", - сказал премьер.

Как сообщал портал "Комментарии", в итальянских тюрьмах города Модена шестеро человек погибли в результате столкновений, произошедших в ходе бунтов заключенных из-за введения ужесточенных правил и дисциплины на фоне распространения коронавируса.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7947123
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