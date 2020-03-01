"Коронавирус в Италии": раскуплены все маски из модного дома Fendi

Маски от дизайнерского дома Fendi стоимостью 190 евро, которые не защищают от коронавируса, раскупили на сайте одного интернет-магазина Италии. Об этом сообщает Adnkronos.



Производители масок поясняют высокую цену материалом, из которого она произведена - это 100% шелк, а также фирменный логотип в стиле Fendi.

Продавцы интернет-платформы утверждают, что причиной для тотальной распродажи стала вспышка коронавируса на территории Италии, которая привела к настоящей панике в большинстве городах европейского государства. Однако, здесь же указывают, что фирменная маска неспособна защитить от передачи вируса, а служит исключительно для создания образа.

Сейчас на территории Италии резко выросли цены на медицинские маски. В некоторых магазинах их цена достигала 70 евро за штуку. Итальянская прокуратура открыла расследование по факту спекулятивных действий на рынке. Обыски уже прошли в итальянских представительств Amazon и eBay.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии зафиксировано первое заражение коронавирусом из-за туриста, который прилетел из Милана.

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