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Главная Новости Мир Италия "Коронавирус в Италии": раскуплены все маски из модного дома Fendi
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"Коронавирус в Италии": раскуплены все маски из модного дома Fendi

Маска, сшитая из цельного шелка и не могут стать защитой от коронавируса, обошлась покупателям по 190 евро за штуку

сегодня, 17:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Коронавирус в Италии": раскуплены все маски из модного дома Fendi

Маски от дизайнерского дома Fendi стоимостью 190 евро, которые не защищают от коронавируса, раскупили  на сайте одного интернет-магазина Италии. Об этом сообщает Adnkronos.

Производители масок поясняют высокую цену материалом, из которого она произведена - это 100% шелк, а также фирменный логотип в стиле Fendi.

Продавцы интернет-платформы утверждают, что причиной для тотальной распродажи стала вспышка коронавируса на территории Италии, которая привела к настоящей панике в большинстве городах европейского государства. Однако, здесь же указывают, что фирменная маска неспособна защитить от передачи вируса, а служит исключительно для создания образа.

Сейчас на территории Италии резко выросли цены на медицинские маски. В некоторых магазинах их цена достигала 70 евро за штуку. Итальянская прокуратура открыла расследование по факту спекулятивных действий на рынке. Обыски уже прошли в итальянских представительств Amazon и eBay.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии зафиксировано первое заражение коронавирусом из-за туриста, который прилетел из Милана.


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Источник: https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/02/26/coronavirus-ruba-mascherina-griffata-costa-euro_HfnIb1e4xK6b9jXU5IvFxN.html
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