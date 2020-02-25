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Коронавирус нагрянул и в Швейцарию: первый зараженный приехал из Италии

Гражданин Швейцарии приехал из Милана и через десять дней у него обнаружились симптомы заражения коронавирусом

сегодня, 20:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

Коронавирус нагрянул и в Швейцарию: первый зараженный приехал из Италии

Первый случай заражения новым типом коронавируса обнаружен на юге Швейцарии у гражданина страны, который пребывал в туристической поездке в Италии. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на Федеральное ведомство по охране здоровья Конфедерации.

"Больной посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана", - отметили в швейцарском ведомстве, подчеркнув, что впервые столкнулись с официально подтвержденным случаем заражения.

Все лица, контактировавшие с больным, также помещены на карантин.

"Этот первый диагностирован случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус пока представляет только средний риск для швейцарского населения", - отмечают в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус в Италии привел население в панику, а правительство не успело предпринять меры для подготовки общества к мерам по карантину. Кроме того, в Милане прекратило работу Генеральное консульство Украины в связи с вспышкой пневмонии 2019-nCov, однако посол успокоил всех, кто нуждается в срочных операциях по документообороту: ведомство окажет все услуги для экстренных ситуаций.



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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/643333.html
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