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"Коронавирус в Италии": украинское Генпосольство закрывается на карантин

С 25 февраля Генконсульство в Милане прекращает работу на неопределенный термин

24 февраля 2020, 23:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Коронавирус в Италии": украинское Генпосольство закрывается на карантин

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии.  Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу посольства.

Такое решение приняли власти северного региона Италии - Ломбардии в связи с высоким эпидемиологическим порогом.

"Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с Министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - отмечается в сообщении.

Срок, на который будет продлена карантинная мера, не указан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.

Итальянцы скупили не только продукты, а  буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения.

Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/643114.html
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