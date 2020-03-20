«Когда чихаешь в локоть ты»: Потап выпустил трек о карантине

Известный музыкальный продюсер и рэпер Потап выпустил актуальную песню под названием "Карантин". Видеоработа опубликована на официальном YouTube-канале исполнителя "ПТП" и собрала уже более 16 тысяч просмотров.

В связи с карантином, который объявили в Украине из-за распространения коронавируса, многие люди сидят дома, в том числе и знаменитости. Некоторые из них решили заняться домашними делами, на которых раньше не хватало времени. А другие, в том числе и Потап, не перестают заниматься творчеством и стараются через трек поддержать слушателей в этот не простой период.

Потап отметил, что творческие люди очень тонко чувствуют события, которые происходят вокруг и его песня "Карантин" о будущем, о том периоде, когда люди будут вспоминать происходящее, как страшный сон.

Клип на новый трек был снят в пустом зале дворца "Украина", где выступает "Вечерний квартал". Этой песней продюсер хочет запустить позитивную волну в общество, которое сейчас охвачено паникой и стрессом, поэтому выпустил свой музыкальный вариант "Все будет хорошо".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа MOZGI выпустила клип на зажигательную песню "Девчонка".

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