MOZGI выпустили клип на зажигательную песню «Девчонка»

Популярная украинская группа "MOZGI" порадовала поклонников новым клипом на зажигательный трек "Девчонка". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы и за три часа собрало более 11 тысяч просмотров.

В своей новой работе музыканты решили показать, какими мужественными и сильными являются представительницы слабого пола. Участники группы в клипе поменялись местами с привлекательными девушками, и тем самым затронули тему гендерного неравенства, которое процветает в современном обществе.

В новом клипе девушки освоили мужские профессии, а именно стали автомеханиками, пожарными, работниками завода, а вот участники группы представили в образах домохозяйки и уборщицы.

Лидер группы Потап отметил, что это клип-признание первенства женщин, ведь они дают новую жизнь, а также ежедневно дарят свою любовь и заботу.





Напомним, что украинская артистка Настя Каменских выпустила новый горячий клип на песню "Lollipop".

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