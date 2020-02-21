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MOZGI выпустили клип на зажигательную песню «Девчонка»

Клип является своеобразным признанием первенства женщин

сегодня, 12:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

MOZGI выпустили клип на зажигательную песню «Девчонка»

Популярная украинская группа "MOZGI" порадовала поклонников новым клипом на зажигательный трек "Девчонка". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы и за три часа собрало более 11 тысяч просмотров.

В своей новой работе музыканты решили показать, какими мужественными и сильными являются представительницы слабого пола. Участники группы в клипе поменялись местами с привлекательными девушками, и тем самым затронули тему гендерного неравенства, которое процветает в современном обществе.

В новом клипе девушки освоили мужские профессии, а именно стали автомеханиками, пожарными, работниками завода, а вот участники группы представили в образах домохозяйки и уборщицы.

Лидер группы Потап отметил, что это клип-признание первенства женщин, ведь они дают новую жизнь, а также ежедневно дарят свою любовь и заботу.


Напомним, что украинская артистка Настя Каменских выпустила новый горячий клип на песню "Lollipop".

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что похудевшая певица Кристина Агилера выпустила новый клип.


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