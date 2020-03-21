Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.03.2020

BTC/USD

6213.51

ETH/USD

133.12

LTC/USD

38.24

НБУ 21.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году
НОВОСТИ Все новости

Участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году

Организаторы запретили использовать песни, заявленные в 2020 году

сегодня, 02:12
Автор:

• Антон Варанов

Участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году

Организаторы европейского музыкального конкурса Евровидение запретили всем участникам использовать подготовленные и заявленные для участия песни в 2020 году на выступлении в 2021 году. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте Евровидения.

Также организаторы сообщили, что Европейский вещательный союз рассматривает вариант проведения альтернативного мероприятия в 2020 году для развлечения Европы в сложные времена и сохранения подготовленных песен для Евровидения-2020.

Страны сами должны принять решение, кто поедет на Евровидение в 2021 году: выбранные в 2020 году исполнители или новые. В этом году в конкурсе планировала принять участие 41 страна.

Конкурс отменили из-за распространения коронавируса Covid-19 в Европе. От Украины должна была выступать группа Go_A с песней "Соловей". Наша страна не планирует менять исполнителя в следующем году на Евровидении-2021.

Как сообщал портал "Комментарии", певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eurovision.tv/story/intention-to-honour-eurovision-2020-songs-artists
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...