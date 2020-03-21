Участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году

Организаторы европейского музыкального конкурса Евровидение запретили всем участникам использовать подготовленные и заявленные для участия песни в 2020 году на выступлении в 2021 году. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте Евровидения.



Также организаторы сообщили, что Европейский вещательный союз рассматривает вариант проведения альтернативного мероприятия в 2020 году для развлечения Европы в сложные времена и сохранения подготовленных песен для Евровидения-2020.

Страны сами должны принять решение, кто поедет на Евровидение в 2021 году: выбранные в 2020 году исполнители или новые. В этом году в конкурсе планировала принять участие 41 страна.

Конкурс отменили из-за распространения коронавируса Covid-19 в Европе. От Украины должна была выступать группа Go_A с песней "Соловей". Наша страна не планирует менять исполнителя в следующем году на Евровидении-2021.

Как сообщал портал "Комментарии", певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин.

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