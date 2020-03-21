Участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году

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Организаторы
европейского музыкального конкурса Евровидение запретили всем участникам
использовать подготовленные и заявленные для участия песни в 2020 году на
выступлении в 2021 году. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте
Евровидения.
Также организаторы
сообщили, что Европейский вещательный союз рассматривает вариант проведения
альтернативного мероприятия в 2020 году для развлечения Европы в сложные времена
и сохранения подготовленных песен для Евровидения-2020.
Страны сами должны
принять решение, кто поедет на Евровидение в 2021 году: выбранные в 2020 году
исполнители или новые. В этом году в конкурсе планировала принять участие 41
страна.
Конкурс отменили из-за
распространения коронавируса Covid-19 в Европе. От
Украины должна была выступать группа Go_A с
песней "Соловей". Наша страна не планирует менять исполнителя в следующем году
на Евровидении-2021.
Как сообщал портал "Комментарии",
певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев
соблюдать карантин.
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