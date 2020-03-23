Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.03.2020

BTC/USD

6178.26

ETH/USD

129.24

LTC/USD

37.97

НБУ 23.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина
НОВОСТИ Все новости

Группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина

Группа создал новую музыкальную работу в поддержку карантина

сегодня, 15:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина

Украинская электронная музыкальная группа TVORCHI решила не сидеть дома без дела, поэтому создала джингл, использовав для него реальные звуки, который каждый слышит в условиях карантина. Таким образом, коллектив поддержал национальную кампанию #залишайсявдома.

Музыканты, как и многие другие украинцы, очень сознательно отнеслись к карантину, который объявили из-за коронавируса, поэтому придерживаются самоизоляции. Но во всех ситуациях они ищут вдохновения, и эти несколько дней дома, не стали исключением. Группа представила свой 32-секундний джингл, на котором слышно звуки карантина: воды из-под крана, использование антисептика, открытие полки, натягивание перчаток и многих других. 

Своей музыкой они призвали всех граждан оставаться дома, ведь это самый надежный способ зашиты от коронавируса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыкальный продюсер и исполнитель Потап также решил поддержать поклонников и выпустил трек "Карантин", в котором рассказал о будущем, о периоде, когда все будет хорошо, когда люди будут вспоминать происходящее, как страшный сон. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...