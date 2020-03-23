Группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина

Украинская электронная музыкальная группа TVORCHI решила не сидеть дома без дела, поэтому создала джингл, использовав для него реальные звуки, который каждый слышит в условиях карантина. Таким образом, коллектив поддержал национальную кампанию #залишайсявдома.

Музыканты, как и многие другие украинцы, очень сознательно отнеслись к карантину, который объявили из-за коронавируса, поэтому придерживаются самоизоляции. Но во всех ситуациях они ищут вдохновения, и эти несколько дней дома, не стали исключением. Группа представила свой 32-секундний джингл, на котором слышно звуки карантина: воды из-под крана, использование антисептика, открытие полки, натягивание перчаток и многих других.

Своей музыкой они призвали всех граждан оставаться дома, ведь это самый надежный способ зашиты от коронавируса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыкальный продюсер и исполнитель Потап также решил поддержать поклонников и выпустил трек "Карантин", в котором рассказал о будущем, о периоде, когда все будет хорошо, когда люди будут вспоминать происходящее, как страшный сон.

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