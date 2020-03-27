Впервые за 4 года: Рианна порадовала поклонников новым треком

Популярная певица Рианна, после длительного перерыва, порадовала фанатов новой композицией, которую записала вместе с 26-летним канадским исполнителем PartyNextDoor. Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Новая песня под названием "Believe It" опубликована на официальном YouTube-канале певца и вошла в его новый альбом. За несколько часов ее прослушали более 388 тысяч человек. В этом треке знаменитости поют о том, как важні в отношениях доверие и верность. Поклонники Рианны с восторгом приняли ее новую работу, отметив, что скучали за ее творчеством.

Напомним, что последний альбом певицы вышел в 2016 году. В мае прошлого года артистка запустила собственный бренд Fenty, на котором и сосредоточила свою деятельность. Под ее маркой выпускается одежда, украшения, нижнее белье, а также косметические средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Рианна, которая любит удивлять публику своими эпатажными и яркими нарядами, восхитила своим образом "фиалки" на премии NAACP Awards.

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