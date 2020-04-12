Уникальная рукопись песни The Beatles ушла с молотка за рекордные 910 тыс. долларов

Рукописные тексты песен исполнителя Пола Маккартни к песне The Beatles "Hey Jude" ушли с молотка в пятницу за 910 тыс. долл., что в девять раз превышает ее изначальную стоимость, сообщает Reuters со ссылкой на аукционный дом Julien's Auctions.



Перед продажей музыкальный специалист Julien's Auctions Джейсон Уоткинс назвал очень редкими и ценными поспешно набросанные заметки Маккартни для студийной записи 1968 года "Hey Jude".

Винтажная бас-барабанная головка с логотипом The Beatles, которая была использована во время первого североамериканского тура английской группы в 1964 году, была еще одним топ-лотом, который продали за 200 тыс. долл.

Эти предметы были среди более чем 250 наименований памятных вещей связанных с группой The Beatles, предложенных на интернет-аукционе Julien's Auctions в честь 50-летия со дня распада группы.

Рисунок Джона Леннона и его жены Йоко Оно под названием "Багизм", термин, который они придумали, чтобы высмеять стереотипы, был продан за 93 750 долларов, в то время как пепельница, используемая барабанщиком The Fab Four Ринго Старром в студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне, принесла 32 500 долларов.

Деревянная сцена небольшой ливерпульской площадки, где группа выступала до того, как они взлетели к славе, ушла за 25 600 долларов.

Продажа должна была состояться в интернете и в Hard Rock Cafe на Таймс-Сквер, Нью-Йорк, но из-за пандемии коронавируса аукцион проводился исключительно в онлайн-формате.

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