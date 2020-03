Режиссер "Аватара" и "Властелина колец" снимает фильм о "The Beatles"

Голливудский режиссер Питер Джексон вместе с киностудией "Дисней" работает над экранизацией звездного пути известной во всем мире британской группой "The Beatles". Об этом передает издание "Киноафиша".

Для съёмок фильма использовалось 55 часов материалов, которые не демонстрировались прежде. Сама лента расскажет о работе группы над альбомом Let It Be и её последнем совместном выступлении на крыше дома в Лондоне.

Режиссёр использовал фильм-хронику Майкла Линдсея-Хоггса Let It Be, снятого параллельно с записью альбома.

В работе над проектом принимали участие Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон. Ленту обещают представить широкой аудитории зрителей 4 сентября 2020 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Америке снимается многосерийный сиквел кинофильма "Молчание ягнят", который будет носить название "Кларисса".

По словам автора идеи, сиквел расскажет о дальнейшей судьбе агента ФБР Клариссы Старлинг. Какая актриса займет место Джоди Фостер, пока не оглашено.

Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

