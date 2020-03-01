Известно, кто заменит Джоди Фостер в сиквеле "Молчание ягнят"

Телеканал CBS, который займется съемками продолжения истории детектива Кларисы Старлинг из культового триллера "Молчание ягнят", завершил кинопробы и на главную роль согласовал австралийскую актрису Ребекку Бридс.

Ранее Бридс снималась в комедийных сериалах, таких как "Большая волна", "Милые обманщицы" и "Первородные".

Сериал "Клариса", повествующая о событиях, которые разворачиваются через десять лет после действий, произошедших в "Молчании ягнят". Отмечается, что героиня вновь столкнется с серийными убийцами и психопатами и параллельно будет пытаться разобраться с собственной психологической травмой, нанесенной в детстве.

Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал о возвращении в широкий доступ закодированных телеканалов. Дело в том, что кодировка негативно повлияла на информационную безопасность украинцев. Ведь в ОРДЛО, а также в подконтрольных Украине населенных пунктах вдоль границы с оккупированной территорией, люди после блокировки имели возможности получать информацию по ТВ только от российских вещателей.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которых мы сейчас не имеем иного доступа, кроме информационного", – подчеркнул президент Владимир Зеленский.



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