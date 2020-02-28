Стало известно, когда разблокируют центральные телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский и медиагруппы сегодня договорились, что к 16 марта в Украине запустят незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что кодировка негативно повлияла на информационную безопасность украинцев. Ведь в ОРДЛО, а также в подконтрольных Украине населенных пунктах вдоль границы с оккупированной территорией, люди после блокировки имели возможности получать информацию по ТВ только от российских вещателей.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которых мы сейчас не имеем иного доступа, кроме информационного", – подчеркнул президент.

Так, для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации провайдер эфирного цифрового телевидения "ЗЕОНБУД" до 4 марта изменит модуляции сигнала. Это должно расширить покрытие цифровым телевидением и облегчить доступ населения к телевещанию. До мая провайдер также обязан установить цифровые передатчики в 47 населенных пунктах.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup, Медиа Группа "Украина" перестали предоставлять бесплатный спутниковый сигнал. Были отключены бесплатные сигналы 23 каналов медиагрупп 1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди"), InterMediaGroup ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм"), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, "Вот") и "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго TV").

Ранее "Комментарии" писали, что Рада просит Зеленского "разблокировать" украинские каналы.

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