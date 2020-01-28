Сегодня закодируют 23 телеканала на «спутнике»

С 28 января ряд украинских каналов перестают предоставлять бесплатный спутниковый сигнал. Так, сюда включены 23 канала медиагрупп 1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, "Плюсплюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди"), InterMediaGroup ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм"), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, "Оце") и "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV"). Об этом пишет Mind.

Сообщается, что после кодировки в бесплатном доступе останется около 90 нишевых, информационных, региональных украинских каналов, среди которых: "112", NewsOne, "5-й канал", ATR, "Еспресо TV", UA TV, SONCE и другие. Новый приемник для формата HD будет стоить от 250 грн.

Избавиться от кодировки можно с помощью платного спутникового телевидения, официальными провайдерами которого в Украине являются Xtra TV и Viasat. Для этого нужен специальный тюнер - цена составляет 1099 грн. Абонплата обойдется от 59 до 249 грн в месяц, в зависимости от наполнения пакета.

Есть еще вариант перехода на эфирное цифровое телевидение или же подключения ТВ от интернет-провайдеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда начнет вещание телеканал для оккупированных районов и кто там будет работать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!