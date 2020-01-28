Сегодня закодируют 23 телеканала на «спутнике»

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С 28
января ряд украинских каналов перестают предоставлять бесплатный спутниковый
сигнал. Так, сюда включены 23 канала медиагрупп 1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ,
"Плюсплюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди"), InterMediaGroup ("Интер", НТН, К1, К2,
"Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм"), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал,
М1, М2, "Оце") и "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО ТВ, "Индиго TV"). Об
этом пишет Mind.
Сообщается,
что после кодировки в бесплатном доступе
останется около 90 нишевых, информационных, региональных украинских каналов,
среди которых: "112", NewsOne, "5-й канал", ATR, "Еспресо TV", UA TV, SONCE и
другие. Новый приемник для формата HD будет стоить от 250 грн.
Избавиться
от кодировки можно с помощью платного спутникового телевидения, официальными
провайдерами которого в Украине являются Xtra TV и Viasat. Для этого нужен специальный тюнер - цена составляет 1099 грн. Абонплата обойдется от 59 до 249
грн в месяц, в зависимости от наполнения пакета.
Есть
еще вариант перехода на эфирное цифровое телевидение или же подключения ТВ от
интернет-провайдеров.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, когда начнет вещание телеканал для оккупированных районов и кто там будет работать.
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