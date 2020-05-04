Насте Каменских - 33: самые горячие клипы известной певицы

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Сегодня, 4 мая, украинская певица и ведущая Настя Каменских празднует свой день рождения. В этом году ей исполнилось 33 года. По этому случаю, мы решили вспомнить самые горячие клипы популярной артистки.
С 2017 года Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом "NK". Ее песни собирают многомиллионные просмотры на Youtube. За короткий период Каменских удалось выпустить множество хитов и в 2018 году завоевать титул "Певица года".
"Попа как у Ким"
Этот зажигательный клип певица выпустила 14 февраля 2019 года, и он моментально стал вирусным, набрав свыше 2 миллионов просмотров за первые сутки.
"Обіцяю"
В апреле 2019 года Настя Каменских выпустила клип на песню "Обіцяю", которая является признанием в любви своему мужу Потапу.
"Elefante"
В конце прошлого года артистка представила клип "Elefante", который покорил своей красочностью, неординарностью и соединением культур.
"Miami"
В 2020 году Настя презентовала композицию под названием Miami, которую записала в коллаборации с Jacob Forever и Jessy Frank. В день премьеры трека певица засияла на огромном билборде в самом сердце Нью-Йорка — на Таймс-Сквер. Украинский артист там появился впервые.
"Lollipop"
Каменских продолжает покорять латиноамериканских слушателей и удивляет своим талантом. Два месяца назад украинская артистка выпустила клип с испанским певцом Juan Magan.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NK научит поклонников жить в своем стиле.
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