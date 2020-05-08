Spotify начал показывать людей, которые слушают один и тот же фрагмент песни

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Более 30 тысяч пользователей музыкального онлайн-сервиса Spotify по
всему миру каждую секунду включают одну и ту же песню. Когда об этом узнали
разработчики, они решили запустить креативный сайт Listening Together, который показывает
на карте людей, которые в один и тот же момент слушают одинаковые фрагменты
музыкальных треков. Об этом сообщили в российском издании НОЖ.
Примечательно, что сайт показывает не просто находит и
показывает таких пользователей, но и отмечает их расположение на карте мира с указанием
расстояния между ними — обычно тысячи километров. В компании считают, что это позволяет
объединять слушателей по интересам со всего мира в условиях распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Также представители компании Spotify рассказали,
что такую идею попытался реализовать художник Кайл Макдональд еще в 2014 году,
но тогда сервис не смог собрать большое количество аудитории.
Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии
возобновили съемки новых частей "Аватара" и сериала по "Властелину колец".
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