Известная модель Кара Делевинь стала режиссером клипа

В жизни 27-летней британской звезды Кары Делевинь произошли перемены не только в личной жизни, но и профессиональной. Модель помогла создать видеоклип своей подруге Rainsford. Фотографии рабочего процесса Кара опубликовала в социальной сети Instagram, а видеоклип уже появился на YouTube и собрал около 60 тысяч просмотров.

Известно, что Делевинь впервые брала участие в организации съемочного процесса и призналась, что ей очень повезло, потому что с ней работала команда профессионалов. В клипе Rainsford на трек "Crying In The Mirror" снялась 18-летняя дочь актрисы Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер и британский актер Грегг Салкин, известный по киноленте "Школа Авалон".

е, на площадке были только главные герои клипа. "Я написала песню после расставания, когда я, по сути, умоляла бывшего вернуться ... Мы сошлись, но идиллия продолжалась недолго" - отметила певица Rainsford.

В связи с карантином, съемки видеоработы проходили в удаленном режим

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно модель Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной Эшли Бенсон.

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