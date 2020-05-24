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Известная модель Кара Делевинь стала режиссером клипа

Модель и талантливая актриса попробовала себя в режиссуре

сегодня, 11:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известная модель Кара Делевинь стала режиссером клипа

В жизни 27-летней британской звезды Кары Делевинь произошли перемены не только в личной жизни, но и профессиональной. Модель помогла создать видеоклип своей подруге Rainsford. Фотографии рабочего процесса Кара опубликовала в социальной сети Instagram, а видеоклип уже появился на YouTube и собрал около 60 тысяч просмотров.

Известно, что Делевинь впервые брала участие в организации съемочного процесса и призналась, что ей очень повезло, потому что с ней работала команда профессионалов. В клипе Rainsford на трек "Crying In The Mirror" снялась 18-летняя дочь актрисы Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер и британский актер Грегг Салкин, известный по киноленте "Школа Авалон".

В связи с карантином, съемки видеоработы проходили в удаленном режиме, на площадке были только главные герои клипа. "Я написала песню после расставания, когда я, по сути, умоляла бывшего вернуться ... Мы сошлись, но идиллия продолжалась недолго" - отметила певица Rainsford.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно модель Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной Эшли Бенсон.


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