Супермодель Кара Делевинь рассталась со своей возлюбленной

В личной жизни супермодели и актрисы Кары Делевинь не все гладко. Поговаривают, что она рассталась со звездой телесериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон после двух лет отношений. Такую информацию предоставило издание People.

Инсайдер сообщает, что отношения знаменитостей не выдержали проверку самоизоляцией. Девушки расстались еще в апреле, без лишних драм и скандалов, потому что эти отношения "отжили свое". Официальных комментариев со стороны звезд пока не было.

Известно, что роман супермодели Кары Делевинь и актрисы Эшли Бенсон завязался весной 2018 года. Тогда в сети активно появлялись общие фотографии знаменитостей с романтических прогулок. А в июне 2019 года девушки впервые совершили совместный выход на светское мероприятие. Кара и Эшли были счастливы вместе, о чем свидетельствуют фотографии, которые они публиковали в своих Instagram. Ходили слухи, что они даже тайно обвенчались в Лас-Вегасе.

Напомним, недавно Кара Делевинь поделилась откровенными фото со своей девушкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда фильма "Валериан и город тысячи планет" рассекретила свой личный номер телефона.

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