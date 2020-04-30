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«Напишите мне»: Кара Делевинь рассекретила свой номер телефона

Кара Делевинь захотела лично пообщаться с поклонниками

сегодня, 16:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Напишите мне»: Кара Делевинь рассекретила свой номер телефона

27-летняя супермодель и актриса Кара Делевинь, наиболее известна по фильму "Валериан и город тысячи планет", опубликовала в сети личный номер телефона. Звезда на своем аккаунте в Instagram записала видеообращение, в котором призвала поклонников писать ей смс-сообщения.

Известная модель решила таким образом разнообразить "карантинные" будни и тем самым поддержать своих фанатов. Кара указала под постом свой номер телефона (+1.310.421.0894) и отметила, что самые интересные переписки будет выкладывать в своей социальной сети. 

И уже есть счастливчики, которым удалось пообщаться с мировой звездой. Скрины переписок модель выложила в своих Instagram-Stories.

Напомним, что пообщаться со своими фолловерами решила и модель Наоми Кэмпбелл. Знаменитость опубликовала в сети личный номер телефона и сказала, что выделит несколько часов, чтобы пообщаться с поклонниками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вокалист популярной группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето также рассекретил свой номер мобильного и призвал фанатов к общению.


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