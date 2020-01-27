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Джаред Лето оставил фанатам свой номер телефона и призвал к переписке

Некоторые фанаты уже позвонили звезде

сегодня, 17:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

48-летний американский рок-музыкант и вокалист популярной группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето решил стать ближе к своим поклонникам и рассекретил свой личный номер телефона. Он записал в социальной сети Instagram видеообращение и призвал фанатов писать ему, если они соскучились.

Поклонники Джареда не скрывали восторга от такого неожиданного поступка кумира. Сам музыкант в видеообращении рассказал, что скучает за фанатами, поэтому будет рад получить от них весточку. Он призывает писать ему и делиться своими событиями из жизни.

Одна из подписчиц звезды на своем аккаунте в Twitter написала, что позвонила музыканту, но услышала лишь его голос на автоответчике. Другие же поклонники выяснили, что на звонки отвечает бот, который говорит, что Джаред сейчас занят и просит написать ему. Некоторые фанаты были огорчены тем, что заплатили за звонок кумиру, но он не снял трубку, а другие довольны и тем, что просто услышали его записанный голос на другом конце провода.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Джаред Лето пытался сорвать съемки нашумевшего "Джокера". 


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