Модель Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл продолжает покорять мировые подиумы и принимать участие в рекламных кампаниях известных брендов. За жизнью модели в социальной сети Instagram следят 8,5 млн подписчиков, которых звезда радует новыми яркими фотографиями.

Недавно на странице модели появился пост, в котором она рассекретила свой личный номер мобильного телефона и сказала, что готова пообщаться. Наоми отметила, что потратит несколько часов свободного времени, чтобы ответить на вопросы своих фанатов.

На фото, которым модель дополнила сообщение, она позирует с многочисленными косичками и легким макияжем. За сутки пост знаменитости собрал более 128 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Поклонники оставляли ей свои личные номера телефонов и не скупились на комплименты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что лидер группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето рассекретил свой личный номер телефона и призвал поклонников к переписке. Певец предложил фанатам пообщаться, но выяснилось, что на звонки отвечал бот.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!