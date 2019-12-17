Психологи рассказали, может ли человек измениться

Американские ученые провели исследование и решили расставить все точки над "і" в дискуссиях, которые ведутся на тему, способен ли человек меняться на протяжении жизни. Об этом сообщает издание Sciencedaily.

Исследователи считают, что определенные черты характера действительно способны меняться, но при условии, что человек сам того хочет и прилагает усилия для таких изменений. В первую очередь, ученые сфокусировались на чертах характера, которые отвечают за формирование личности. В частности, они исследовали невротизм, добросовестность, экстраверсию, открытость к опыту, доброжелательность.

Именно такие черты характера являются решающими факторами, определяющими счастье, здоровье и успех человека. Скорректировав эти качества, человек может улучшить собственное благосостояние.

Специалисты считают, что изменения в чертах характера могут влиять на жизнь в целом. Часто они помогают развиваться, строить карьеру и достигать успеха.

Ученые убеждают, что измениться человек может, но должен работать над собой, быть упорным. Решающим фактором также может стать мотивация.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что найдена связь между климатом и характером человека.