Специалисты назвали слово, избавляющее от депрессии

В осенне-зимний период многие люди начинают испытывать симптомы депрессии и чувствуют себя одинокими. Психологи утверждают, что помочь человеку справиться с грустью может одно слово. Об этом сообщает издание 7mednews.

Американские эксперты провели исследование и пришли к выводу, что слово "спасибо" способствует излечению от стрессового и депрессивного состояния. В эксперименте, который подтвердил эту теорию, участвовали более 350 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты исследования показали, что чувство благодарность создает эффект когнитивной переоценки, в частности, переосмысления трудного жизненного периода в положительном ракурсе.

Помимо этого, чем чаще человек слышит в свой адрес слова благодарности, тем больше ощущает себя нужным обществу, ощущает социальную поддержку. А при таких обстоятельствах он реже впадает в депрессию и испытывает негативные эмоции.

Напомним, исследователи заявили, что брак может защитить от депрессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как с помощью грустных песен можно избавиться от депрессии.