Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 19.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Специалисты назвали слово, избавляющее от депрессии

Депрессивное состояние порой лечится крайне тяжело

18 декабря 2019, 17:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В осенне-зимний период многие люди начинают испытывать симптомы депрессии и чувствуют себя одинокими. Психологи утверждают, что помочь человеку справиться с грустью может одно слово. Об этом сообщает издание 7mednews.

Американские эксперты провели исследование и пришли к выводу, что слово "спасибо" способствует излечению от стрессового и депрессивного состояния. В эксперименте, который подтвердил эту теорию, участвовали более 350 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты исследования показали, что чувство благодарность создает эффект когнитивной переоценки, в частности, переосмысления трудного жизненного периода в положительном ракурсе.

Помимо этого, чем чаще человек слышит в свой адрес слова благодарности, тем больше ощущает себя нужным обществу, ощущает социальную поддержку. А при таких обстоятельствах он реже впадает в депрессию и испытывает негативные эмоции. 

Напомним, исследователи заявили, что брак может защитить от депрессии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как с помощью грустных песен можно избавиться от депрессии.

Источник: https://www.7mednews.ru/psychologies/7702-specialisty-nazvali-slovo-izbavlyayuschee-ot-depressii.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...