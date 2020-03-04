Гороскоп на 4 марта: что приготовили звезды

Среда проверит нас на прочность, но не стоит отчаиваться. Уже к вечеру буря уляжется и все встанет на свои места.

Овен

Если давно хотели помириться со старым другом, то сейчас самое время. Старые обиды пора оставить в прошлом.

Телец

Проблемы, которые беспокоят вас в последнее время, наконец-то, начнут отступать. Ничего не нужно делать. Просто позвольте судьбе расставить все по своим местам.

Близнецы

Не стоит пренебрегать собственным здоровьем. Сегодня оно может пошатнуться. Внимательно прислушивайтесь к собственному организму, и все наладится.

Рак

Если не хочется сегодня работать, то и не стоит. Устройте себе выходной. Ну или, хотя бы, прогуляйтесь по парку. Вам нужно пополнить жизненные ресурсы.

Лев

Сегодня вам будет казаться, что все против вас. Но это лишь иллюзия. Просто вам необходимо немного побыть наедине с собой.

Дева

Вас ожидает насыщенный и продуктивный день. Не ленитесь и вознаграждение не заставит себя ждать.

Весы

Весам предстоит сделать сложный выбор. Будьте внимательны. От вашего решения зависит не только ваша судьба.

Скорпион

День обещает быть спокойным и легким. Не ищите себе проблем сами, и они вас не найдут. Просто плывите по течению.

Стрелец

Старайтесь избегать конфликтов. Весь день вас будут пытаться спровоцировать на эмоции. В любых спорных ситуациях сохраняйте нейтралитет.

Козерог

Давно хотели купить новый наряд или попробовать что-то экзотическое? Ни в чем себе не отказывайте. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы себя побаловать.

Водолей

Грусть и тоска будут одолевать вас в течении всего дня. Не отчаивайтесь - вечером вас ожидает хорошее известие.

Рыбы

Кажется, кто-то давно уже желает познакомиться с вами поближе. Присмотритесь повнимательней к своему окружению. Возможно, это ваша судьба.

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