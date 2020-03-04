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Какой будет погода сегодня: небывалая жара и ливень в разных регионах Украины

Синоптики обещают, что столь теплой будет вся неделя, но с пятницы Украину накроют дожди

сегодня, 07:20
Автор:

• Елена Волкова

Какой будет погода сегодня: небывалая жара и ливень в разных регионах Украины

Теплее дня, чем сегодняшний, в 2020 году в Украине еще не было. Как обещают в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах воздух прогреется до +19 градусов (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные отметки этого дня ожидаются в Симферополе, Херсоне, Днепре, Кропивницком и Виннице. На градус прохладнее (до +18-ти) будет в Николаеве, Запорожье, Донецке, Черкассах, Полтаве, Житомире и других городах. Осадки в виде дождя возможны лишь на западной Украине, где столбики термометров покажут куда более низкую температуру, чем в остальных региональных центрах. К примеру, во Львове и Луцке температура будет колебаться от +5-ти до +7-ми градусов. 

Синоптики обещают, что столь теплой будет вся неделя, но с пятницы Украину накроют дожди.

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Напомним, аномально теплая зима плавно перешла в такую же аномальную весну. Согласно прогнозу синоптиков, середина марта удивит зимними показателями на столбиках термометров, в апреле грядут заморозки, а уже в мае наступит настоящее лето.


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Источник: comments.ua
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