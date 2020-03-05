Гороскоп на 5 марта: звезды будут удивлять

Сегодня нужно быть готовым к сюрпризам - как приятным, так и не очень. Сохраняйте оптимизм, и неудачи обойдут вас стороной.

Овен

Не стоит переживать по пустякам. Волнение может сыграть против вас. Важные дела звезды рекомендуют отложить на завтра.

Телец

Сегодня ожидайте приятных известий. О себе напомнит человек, который вскоре очень круто изменит вашу судьбу к лучшему.

Близнецы

Отличный день для встречи с друзьями. Вам не стоит оставаться в одиночестве. Хорошая компания - лучшее лекарство от тоски.

Рак

Сегодня вас будут удивлять родные. Возможно, это будет не самый приятный сюрприз. Но не отчаивайтесь. Посмотрите на ситуацию с юмором.

Лев

Вам стоит уделять больше времени семье. Им не хватает вашей заботы. Сегодня вы ощутите это особенно остро.

Дева

Если давно планировали большую покупку, смело открывайте кошелек. Любое приобретение будет максимально выгодным.

Весы

Звезды обещают вам море позитивных эмоций. Возможны неожиданные подарки. Смело принимайте их и наслаждайтесь вниманием.

Скорпион

День, вряд ли, будет чем-то отличаться от предыдущего. А вот уже вечером вас ожидает романтический сюрприз.

Стрелец

Звезды уберегут вас от всевозможных потрясений. Все, что вам сейчас нужно - спокойствие. Наконец-то, вы насладитесь им сполна.

Козерог

Хотите улучшить материальное положение - будьте щедрыми. Чем больше будете сегодня делить с окружающими, тем больше вам вернется в будущем.

Водолей

Вам может показаться, что весь мир против вас. Но это не так. Просто звезды все самое лучшее отложили на потом. Просто дождитесь.

Рыбы

Вам предстоит неожиданная встреча. Она напомнит вам о чем-то хорошем в прошлом. И, не исключено, даст старт новым отношениям: дружеским или романтическим.

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